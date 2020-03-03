Гончарук написал заявление об отставке, на пост премьера согласован Шмыгаль – нардепы Дубинский и Радуцкий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр", - сказал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский журналистам после заседания фракции во вторник вечером.

В свою очередь народный депутат Михаил Радуцкий подтвердил эту информацию.

"Шмыгаля предложил президент… Фракция поддержала", - сообщил он журналистам после заседания фракции.

Радуцкий также сообщил, что против Шмыгаля на фракции не проголосовал никто, лишь один человек воздержался.

"Гончарук подал заявление (об отставке – ИФ). Есть заявление. …Заявление было продемонстрировано спикером Верховной Рады. Когда именно оно было подано – я думаю, вы зайдете на сайт Верховной Рады и увидите", - сказал Радуцкий журналистам.

Отвечая на вопрос о новом составе правительства, Радуцкий сказал: "Ещё нет даже 50% предложений, поэтому сегодня озвучили человека, которого предлагают на должность премьер-министра, а он уже должен формировать правительство и согласовывать его сначала с фракцией, а потом в зале".

Он также отметил, что вопросы силового блока на фракции не обсуждались, подчеркнул, что решение будет приниматься после отчета правоохранителей.

В свою очередь Дубинский утверждает, что сохранят должности министр внутренних дел Арсен Аваков, министра юстиции Денис Малюська и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

При этом на должность министра финансов, по его словам, предложена кандидатура бывшего первого заместителя министра финансов Игоря Уманского, на пост министра обороны - генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, экс-первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ Андрея Тарана, на должность министра социальной политики – экс-главу департамента труда и занятости ведомства Марины Лазебной, министра молодежи и спорта - президента Национальной федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта.

Министром иностранных дел, по словам Дубинского, может стать Дмитрий Кулеба, занимающий пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Отчет силовиков завтра, пять силовиков отчитываются, после чего принимается по ним персональное решение об отставке или о продолжении работы", - добавил Дубинский.

Остальные кандидатуры, в том числе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, по словам парламентария, еще обсуждаются.

В то же время, в своем телеграм-канале Дубинский дал понять о планах разделения министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на министерство агропромышленного комплекса и министерства экономического развития и торговли, сообщив о согласовании Милованова на пост министра АПК, а пост главы МЭРТ – Романа Жуковского, который с апреля 2010 по май 2011 года руководил управлением социально-экономической политики Администрации президента Украины.

Народный депутат Галина Янченко после заседания фракции также сообщила журналистам, что принято решение снять с занимаемой должности министр Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, но кандидатура на его место еще обсуждается.

СМИ со ссылкой на собственные источники также сообщают, что на мост министра здравоохранения предложена кандидатура директора центра детской кардиологии и кардиохирургии Ильи Емца.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий 4 февраля 2020 года. До этого назначения с августа 2019 года он возглавлял Ивано-Франковскую облгосадминистрацию. Ранее он был директором ДТЭК "Бурштынская ТЭС", заместителем генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".