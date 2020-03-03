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20:41 03.03.2020

Пресс-служба правительства опровергла информацию о поданном Гончаруком в Окружной админсуд заявлении

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Пресс-служба правительства опровергла информацию о поданном Гончаруком в Окружной админсуд заявлении

Пресс-служба Кабинета министров Украины опровергла сообщение о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Окружной административный суд Киева заявление против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", - указывается в сообщении, обнародованном на "Урядовом портале".

Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) сообщил, что получил заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский. В нем истец попросил суд запретить Разумкову выносить на рассмотрение парламента на заседании 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука или об увольнении кого-либо из членов правительства.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Теги: #суд #опровержение #кабмин
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