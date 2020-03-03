Посол Великобритании заявила о поддержке усилий правительства Украины по осуществлению реформ

Великобритания поддерживает правительство Украины в процессе совершения реформ и надеется на его дальнейшую плодотворную работу.

Об этом сообщила посол в Украине Мелинда Симмонс.

"Мы поддерживаем настойчивые усилия правительства Украины для осуществления всеобъемлющих реформ и надеемся на его дальнейшую плодотворную работу. Министры и высшие должностные лица, стремящиеся проводить реформы, имеют и всегда будут иметь нашу поддержку", - написала она на своей странице в Twitter.