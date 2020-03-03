События

19:44 03.03.2020

Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа"

1 мин читать
Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду, где во вторник вечером проходит заседание фракции "Слуги народа", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, уже началось заседание фракции "Слуги народа", которое проходит накануне внеочередного заседания парламента 4 марта, назначенного по инициативе президента Зеленского.

Как ожидается, на этом заседании будут рассмотрены вопросы возможных кадровых изменений в Кабинете министров Украины и отчет руководителей правоохранительных органов.

Теги: #президент #фракция #встреча
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:50 02.03.2020
Гончарук о встрече с Ермаком: Ничего особенного в этом разговоре не было

Гончарук о встрече с Ермаком: Ничего особенного в этом разговоре не было

01:23 01.03.2020
Трамп: США немедленно начнут выводить часть войск из Афганистана

Трамп: США немедленно начнут выводить часть войск из Афганистана

20:26 28.02.2020
Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

10:54 26.02.2020
Президент Зеленский намерен подписать указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации 26 февраля, заявляет Джемилев

Президент Зеленский намерен подписать указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации 26 февраля, заявляет Джемилев

21:57 21.02.2020
Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения, которая до 1 марта проанализирует ход медреформы и внесет предложения о дальнейших шагах

Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения, которая до 1 марта проанализирует ход медреформы и внесет предложения о дальнейших шагах

06:59 15.02.2020
Зеленский в Мюнхене встретится с главой МВФ и генсеком НАТО

Зеленский в Мюнхене встретится с главой МВФ и генсеком НАТО

21:02 14.02.2020
НАПК не проверяет, а контролирует своевременность подачи Зеленским уведомления об изменениях в имущественном состоянии

НАПК не проверяет, а контролирует своевременность подачи Зеленским уведомления об изменениях в имущественном состоянии

20:39 14.02.2020
За Зеленского на посту президента вновь проголосовали бы 38,4% украинцев– соцопрос "Социс"

За Зеленского на посту президента вновь проголосовали бы 38,4% украинцев– соцопрос "Социс"

22:19 13.02.2020
Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

20:58 13.02.2020
Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гончарук просит суд запретить спикеру Рады рассматривать вопрос о его отставке

Боевики 7 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены – штаб ООС

Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи – замминистра МВД Геращенко

МОК подтвердил проведение Олимпиады - 2020 в Японии

В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым корановирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Уровень смертности от коронавируса достигает 3,4% - глава ВОЗ

Гончарук просит суд запретить спикеру Рады рассматривать вопрос о его отставке

В суд передали дело россиянина, который пытался взорвать автомобиль украинского разведчика в Киеве

Нардепы прошли "экватор" в рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли

Паводка в 2020 году в Украине не будет, Госводагентство ограничит права водопользователей из-за низкой водности рек

Кабмин назначил и.о директора "Артемсоли" Вадима Фиоктистова

Боевики 7 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены – штаб ООС

В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта

Кабмин обнародовал распоряжения о назначении Павличенка главой Госслужбы экспортного контроля и Олеськив – главой Госагентства развития туризма

Кабмин уволил отвечавшего за угольную отрасль замглавы Минэкоэнерго Ковалевского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА