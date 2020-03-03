Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду, где во вторник вечером проходит заседание фракции "Слуги народа", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, уже началось заседание фракции "Слуги народа", которое проходит накануне внеочередного заседания парламента 4 марта, назначенного по инициативе президента Зеленского.

Как ожидается, на этом заседании будут рассмотрены вопросы возможных кадровых изменений в Кабинете министров Украины и отчет руководителей правоохранительных органов.