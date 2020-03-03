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19:10 03.03.2020

Паводка в 2020 году в Украине не будет, Госводагентство ограничит права водопользователей из-за низкой водности рек

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Паводка в 2020 году в Украине не будет, Госводагентство ограничит права водопользователей из-за низкой водности рек

Государственное агентство водных ресурсов Украины впервые может ограничить права водопользователей по причине аномально теплых осени и зимы 2019-2020 годов и, как следствие, низкой водности большинства рек Украины, пишет во вторник сайт "Экопростир", ссылку на который опубликовала пресс-служба Госводагентства.

"Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды", - сообщили "Экопростору" в Госводагентстве.

В ведомстве отметили, что имеют на это законодательные основания, определенные статьей 45 Водного кодекса Украины. В ней говорится, что в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

"В случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев", - добавили в Госводагентстве.

В Укргидрометцентре сообщают, что в настоящее время на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать. Маловодье может также привести к пересыханию малых водотоков.

Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовывала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

Теги: #паводок #ограничение #водоснабжение
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