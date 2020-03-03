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19:07 03.03.2020

Кабмин назначил и.о директора "Артемсоли" Вадима Фиоктистова

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Кабмин назначил и.о директора "Артемсоли" Вадима Фиоктистова

Кабинет министров одобрил назначение Вадима Фиоктистова исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".

Соответствующее распоряжение правительства от 26 февраля № 180-р. обнародовано на сайте Кабмина во вторник.

"Согласиться с предложением Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о назначении Фиоктистова Вадима Васильевича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль", - отмечается в распоряжении.

Согласно реестру деклараций, Фиоктистов ранее занимал должность директора департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Как сообщалось, Кабмин 3 марта принял решение о приватизации ГП "Артемсоль".

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.

Теги: #артемсоль #кабмин
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