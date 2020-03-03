События

19:06 03.03.2020

Боевики 7 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены – штаб ООС

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Боевики 7 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены – штаб ООС

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 6 обстрелов. В частности, в районе Широкиного боевики открывали огонь четыре раза – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские позиции под Зайцевым были обстреляны из подствольного гранатомета. Под Лебединским боевики также использовали миномет калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" под огнем оказались позиции Объединенных сил в районе Луганского. Боевики провели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

Теги: #оос
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