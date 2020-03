"Бабель" сменил акционеров и возвращается на медиарынок

Интернет-медиа "Бабель" сменило акционеров - ими стали собственники компании West Auto Hub Сергей Мостенец и Дмитрий Мельник - и возвращается на рынок, сообщили его шеф-редакторы Глеб Гусев и Катерина Коберник.

"Мы возвращаемся. "Бабель" возвращается. В последнем посте о "Бабеле" я говорила, что его судьбу решат оставшиеся акционеры, в числе которых нас с Глебом Гусевым не будет. За два месяца многое изменилось…" – написала Коберник в Facebook во вторник.

Она и Гусев остались акционерами издания.

"Новые акционеры купили долю Ярослава Пахольчука по номиналу. У нас с Глебом осталось по 25%. Последние правки в реестре появятся сегодня/завтра", – добавила Коберник.

Она уточнила, что остается в медиа на прежней позиции - руководителя проекта и редактора политики.

Евгений Спирин сменит на посту главного редактора Гусева, который остается в команде "Бабеля".

"Главный редактор у "Бабеля" поменяется. Им будет Женя Спирин. Я остаюсь в проекте, но в другой роли - буду заниматься несколькими проектами, о которых мы еще расскажем", – пояснил Гусев.

При этом медиа внесло коррективы в название - "Бабель" вместо "The Бабель".

"Мы теперь просто "Бабель". С самого начала мы с Глебом были против the. Я согласилась, потому что мне казалось, что theБабель - отличная самоирония… Бабель дворовой, лихой, а the — это для New York Times. Но ирония не считалась. Многие подумали, что мы всерьез. А потом появилось еще пару the…в СМИ, и я решила, что пора. Но осенью было не до того, а потом Спирин сказал “может, избавимся по случаю?” - и мы избавились", – отметила Коберник.

Как сообщалось, интернет-медиа "The Бабель" начало свою работу осенью 2018 года, а в декабре 2019-го объявило о закрытии проекта.

Издание не входило в состав группы "1+1 медиа". Его соинвестором выступили украинский олигарх, бизнесмен Коломойский. Гусев, Коберник, Ярослав Пахольчук и Александр Ткаченко в равных частях выступали собственниками медиа.