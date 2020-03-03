Порошенко о появлении своего сына на концерте российского рэпера в Лондоне: Он не маленький, чтобы у меня разрешение спрашивать

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отмечает, что не влияет на решение своего сына Михаила, посетившего концерт российского рэпера Face в Лондоне, но сам на такой концерт бы не пошел.

"Я бы на этот концерт не пошел бы", - сказал Порошенко в кулуарах Верховной Рады, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом политик обратил внимание на то, что исполнитель Face поддерживал акции оппозиции в Москве, критикует политику российской власти, а также высказывался против аннексии Крымского полуострова.

"И вы считаете, что он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивать?... Нет", - отметил Порошенко.