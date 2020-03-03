Осматривавший авто больного коронавирусом украинца таможенник не имеет симптомов заболевания и находится под надзором врачей
Таможенник, осматривавший авто больного коронавирусом украинца, не имеет симптомов заболевания и находится под надзором врачей, сообщила Государственная таможенная служба Украины.
"Инспектор таможенного поста "Порубное", который совершал осмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске и в настоящий момент не имеет никаких симптомов заболевания", – указала таможня в Телеграм-канале во вторник.
"Однако для минимизации возможных рисков, он будет находиться в самоизоляции под присмотром врачей на протяжении двух недель", – указано в сообщении.
Помимо этого под надзором врачей находится смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом.
Как сообщалось, 26 февраля украинская супружеская пара вернулась из Италии через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет", у одного из них выявили коронавирус.