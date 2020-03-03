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17:02 03.03.2020

Осматривавший авто больного коронавирусом украинца таможенник не имеет симптомов заболевания и находится под надзором врачей

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Осматривавший авто больного коронавирусом украинца таможенник не имеет симптомов заболевания и находится под надзором врачей

Таможенник, осматривавший авто больного коронавирусом украинца, не имеет симптомов заболевания и находится под надзором врачей, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"Инспектор таможенного поста "Порубное", который совершал осмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске и в настоящий момент не имеет никаких симптомов заболевания", – указала таможня в Телеграм-канале во вторник.

"Однако для минимизации возможных рисков, он будет находиться в самоизоляции под присмотром врачей на протяжении двух недель", – указано в сообщении.

Помимо этого под надзором врачей находится смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом.

Как сообщалось, 26 февраля украинская супружеская пара вернулась из Италии через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет", у одного из них выявили коронавирус.

Теги: #таможня #коронавирус
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