В школах и детсадах Киева из-за коронавируса будут измерять температуру - Кличко

Мэра Киева Виталия Кличко в связи с информацией о распространении коронавируса поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерение температуры тела всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.

"Я поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерения каждым утром температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ", - сообщил Кличко на странице в Фейсбуке.

Мэр столицы подчеркнул, что в Киеве подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус: три из них - для взрослых, три - для детей и одна - для беременных. В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.

Также подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус, "скорые" дезинфицируют дважды в день.

Помимо этого, весь коммунальный общественный транспорт Киева перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

"Я призываю не поддаваться панике. И ответственно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих. В случае симптомов вирусного заболевания - сразу обращайтесь к врачам!", - отметил Кличко.