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15:25 03.03.2020

СБУ подозревает настоятеля храма из Ровенской области в торговле оружием

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СБУ подозревает настоятеля храма из Ровенской области в торговле оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины подозревает настоятеля одного из храмов Ровенской области в торговле военными средствами поражения, незаконно вывезенными из района проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО\ООС с проповеднической миссией", - сказано в сообщении.

Установлено, что из зоны ООС священник возвращался с оружием, которое сбывал среди своих знакомых. Для того, чтобы избежать разоблачения после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах г.Ровно.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тыс. грн.

В рамках уголовного производства открытого подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины настоятелю сообщено о подозрении.

Теги: #торговля #сбу #оружие
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