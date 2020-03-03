События

15:25 03.03.2020

G7 внимательно следит за ситуацией с коронавирусом, готова действовать

1 мин читать
G7 внимательно следит за ситуацией с коронавирусом, готова действовать

Страны "большой семерки" заявили о готовности использовать фискальные меры в случае ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, при этом не объявив о каких-либо конкретных шагах.

"Мы, министры финансов и главы центральных банков G7, внимательно следим за распространением COVID-19 и его влиянием на рынки и экономические показатели", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам телефонной конференции во вторник.

"Учитывая потенциальное воздействие COVID-19 на рост глобальной экономики, мы подтверждаем нашу приверженность использованию всех соответствующих инструментов для достижения сильного, устойчивого роста и защиты от негативных рисков. Наряду с наращиванием усилий по расширению медицинских услуг министры финансов G7 готовы предпринимать действия, включая фискальные меры, в соответствующих случаях для оказания помощи в противодействии вирусу и поддержки экономики на данном этапе", - сообщается в документе, размещенном на сайте Минфина США.

В нем говорится также, что центральные банки государств "семерки" продолжат полностью выполнять свои мандаты, поддерживая тем самым ценовую стабильность и экономический рост, а также сохраняя устойчивость финансовой системы.

В G7 входят Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Канада.

Теги: #g7 #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:41 03.03.2020
Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока в Украине - мнение

Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока в Украине - мнение

16:21 03.03.2020
Ситуация с коронавирусом не должна существенно повлиять на украинский экспорт зерновых - мнение

Ситуация с коронавирусом не должна существенно повлиять на украинский экспорт зерновых - мнение

16:19 03.03.2020
Тест-системы и реагентов для диагностики коронавируса в Украине достаточно для обследования 960 человек

Тест-системы и реагентов для диагностики коронавируса в Украине достаточно для обследования 960 человек

16:16 03.03.2020
ЦОЗ запустил онлайн-курс по коронавирусу для врачей и общественных организаций

ЦОЗ запустил онлайн-курс по коронавирусу для врачей и общественных организаций

16:07 03.03.2020
В школах и детсадах Киева из-за коронавируса будут измерять температуру - Кличко

В школах и детсадах Киева из-за коронавируса будут измерять температуру - Кличко

16:01 03.03.2020
Послы G7 поддерживают реформу прокуратуры – Офис генпрокурора

Послы G7 поддерживают реформу прокуратуры – Офис генпрокурора

15:08 03.03.2020
Лувр закрыли, а Версальский дворец не будут закрывать из-за ситуации с коронавирусом

Лувр закрыли, а Версальский дворец не будут закрывать из-за ситуации с коронавирусом

15:08 03.03.2020
В Великобритании подготовили план на случай масштабного распространения коронавируса

В Великобритании подготовили план на случай масштабного распространения коронавируса

13:30 03.03.2020
Послы G7 сегодня встретятся с генпрокурором Рябошапкой

Послы G7 сегодня встретятся с генпрокурором Рябошапкой

12:52 03.03.2020
Кабмин создал инфостраницу с актуальной информацией о коронавирусе

Кабмин создал инфостраницу с актуальной информацией о коронавирусе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи – замминистра МВД Геращенко

МОК подтвердил проведение Олимпиады - 2020 в Японии

В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым корановирусом

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два военных, еще три получили боевые травмы

В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн

Госавиаслужба разрешила "Розе Ветров" летать из Днепра в Берлин, SkyUp– из Одессы в Стамбул, "МАУ" – из Запорожья в Ларнаку

Кандидат от "Слуги народа" отказалась от участия в довыборах по 179 округу на Харьковщине из-за экс-главы ОГА Светличной

Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи – замминистра МВД Геращенко

МОК подтвердил проведение Олимпиады - 2020 в Японии

СБУ подозревает настоятеля храма из Ровенской области в торговле оружием

Удостоверения моряка с 1 июня будут выдавать Центры предоставления админуслуг

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Широкино и Лебединского

Теплый и сухой воздух продолжит поступать с юга Европы в ближайшие дни

Мужчина с подтвержденным случаем коронавируса близко контактировал только с женой, контактные лица на борту самолета в Румынии устанавливаются

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА