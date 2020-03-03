В Великобритании подготовили план на случай масштабного распространения коронавируса

Британское правительство опубликовало план действий по борьбе с коронавирусом, в котором рассказывает о том, как следует действовать в кризисных ситуациях.

Британские СМИ отмечают, что де-факто в плане указываются и меры, которые нужно принимать властям в случае широкомасштабного распространения коронавируса в стране.

В 28-страничном документе "Коронавирус: план действий" власти рассказывают, что им известно о коронавирусе, какие меры они уже предприняли для борьбы с ним, как готовятся к дальнейшим событиям.

Согласно плану, если полиции не будет хватать сотрудников из-за коронавируса, то она на время кризисной ситуации займется только расследованием серьезных преступлений и поддержанием общественного порядка, говорится в плане. В больницах могут ограничить прием неэкстренных больных, а, если врачей будет не хватать, попросят вернуться к работе тех, кто ушел на пенсию.

Власти Великобритании пока не готовы давать оценку того, как вирус повлияет на бизнес в стране. При пессимистичном сценарии во время пика заболеваемости одновременно на работу могут не выйти до одной пятой сотрудников компаний, говорится в документе.

Такие меры, говорится в документе, британские власти готовы принять, "если заболевание перейдет на другие стадии", например, если "передача вируса укоренится среди населения". "План не устанавливает то, что будут делать власти. Он определяет вещи, которые мы можем сделать в должное время и на основании научных консультаций", - заявил Джонсон, чьи слова приводит газета The Guardian.

План, опубликованный на сайте правительства Великобритании, совместно подготовили британский Минздрав, аналогичное ведомство Северной Ирландии, а также -правительства Шотландии и Уэльса.

В настоящее время в Великобритании выявлено 39 случаев заболевания коронавирусом.