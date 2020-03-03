Удостоверения моряка с 1 июня будут выдавать Центры предоставления админуслуг

Кабинет министров Украины планирует внедрить электронный сервис по выдаче удостоверений моряка, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Современные центры обслуживания ГП "Морречсервис" уже успешно работают в Одессе, Измаиле, Херсоне и Мариуполе. Более того, с 1 июня 2020 года эти документы также будут выдавать и Центры предоставления админуслуг. А в дальнейших планах правительства - внедрение электронного сервиса для моряков", - написал он в своем "Telegram-канале".

По словам Гончарука, украинские моряки больше не будут сталкиваться с вымогательством и коррупцией при выдаче документов, поскольку удостоверение личности моряка будут выдавать по принципу "единого окна" - открыто и прозрачно.

Как сообщалось, профильная ассоциация "Морская палата Украины" (МПУ) считает необходимым ликвидировать ГП "Морречсервис" и передать его имущество службам капитанов портов, которые и должны осуществлять делегированные этому предприятию функции.