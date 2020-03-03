Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Широкино и Лебединского

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник пять раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, враг уже пять раз нарушил режим прекращения огня на Мариупольском направлении. Во всех случаях противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82-мм, выпустив 33 мины", - сказано в ежедневной сводке Минобороны Украины.

Так, начиная с 4 утра, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских защитников неподалеку н.п.Широкино с миномета калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также, в течение 40 минут, из миномета калибра 82-мм, автоматических гранатометов и другого легкого пехотного противник вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Лебединского.

"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет", - добавили в Минобороны.