Теплый и сухой воздух продолжит поступать с юга Европы в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 4 марта, теплый и сухой воздух, продолжающий поступать с юга Европы, охватит большую часть территории Украины и лишь на западе в зоне влияния атмосферного фронта будет облачно и пройдут дожди при более низкой температуре, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В большинстве западных областей в среду дождь, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°, в западных областях и на побережье морей 10-15°, в Карпатах, Львовской и Волынской областях на протяжение суток 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 марта самая высокая температура днем была 16,1 в 1995г, самая низкая ночью -21,1 в 1987г.

5 марта в западных областях дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатах и на Закарпатье ночью местами значительные осадки); температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-16°, на востоке страны до 18°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.