Кабмин создал инфостраницу с актуальной информацией о коронавирусе

Кабинет министров Украины создал информационную страницу с оперативной информацией о коронавирусе.

На инфостранице есть актуальная информация о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Кроме того, есть информация о группах риска, диагностике и профилактике.

Страница включает несколько разделов: ситуация в Украине; как передается вирус; как предотвратить заболевание; надежные источники информации.

Инфостраница доступна по ссылке https://covid19.com.ua/.