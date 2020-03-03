Мужчина с подтвержденным случаем коронавируса близко контактировал только с женой, контактные лица на борту самолета в Румынии устанавливаются

Черновицкая областная государственная администрация связалась с румынскими коллегами для установления лиц, которые контактировали на борту самолета с заболевшим коронавирусом украинцем.

Как сообщило руководство Черновицкой ОГА в ходе брифинга во вторник, сегодня будет начато обследование и контактных лиц с вернувшимся из Италии больным коронавирусом украинцем.

"Контактируем с румынскими коллегами, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они (больной и его жена – ИФ) сидели, и установить контактные лица на борту самолета", - сказал глава ОГА Сергей Осадчук.

Он заверил, что в Украине есть все условия, чтобы противодействовать вызовам в виде коронавируса, и, по его словам, область была к этому готова.