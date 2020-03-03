МВД получило материалы о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и его адвокат Татьяна Костина передали министру внутренних дел Арсену Авакову материалы относительно фактов возможной слежки в Украине за должностными лицами США, сообщает пресс-служба МВД.

"Во время встречи, которая состоялась сегодня, 3 марта, министр заявил о недопустимости нарушения прав граждан США на территории Украины. Национальная полиция будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников. Это касается, как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов", - говорится в сообщении.

Так, Нацполиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК Украины. Отмечается, что все предоставленные Дубинским материалы приобщены к материалам указанного уголовного производства.

"Арсен Аваков заверил, что МВД будет действовать исключительно в правовом поле, совместно с соответствующими правоохранительными органам США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в США, понимая всю важность этой темы для украино-американских отношений. Ход этого расследования находится на особом контроле руководства Министерства внутренних дел Украины", - подчеркнули в ведомстве.