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11:26 03.03.2020

В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым корановирусом

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В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым корановирусом

У вернувшегося в Черновцы из Италии больного украинцадиагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией, сообщил заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня в Украине зафиксирован первый случай коронавируса", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

По словам замминистра, по состоянию на понедельник было четыре случая подозрения на заболевание коронавирусом, один из которых все-таки подтвердился.

В настоящее время проводится работа с кругом окружения лица с подтвержденным коронавирусом. "И этот круг невелик", - отметил Ляшко.

Главный санврач Украины рассказал, что заболевший – мужчина, который до 26 февраля путешествовал по городам Италии и 26 февраля вернулся на родину через румынский аэропорт.

"В аэропорту был проведен температурный скрининг лица, после чего оно вернулось в Черновицкую область, где прошло дополнительный температурный скрининг и получило памятку о самоизоляции, так как вернулось из страны распространения вируса. После двух дней самоизоляции у лица были симптомы, который вызвали подозрение на заражение коронавирусом", - сказал замминистра.

По словам Ляшко, мужчина обратился в больницу и получил консультацию у семейного врача, который и осуществлял лечение до 29 февраля, пока у больного не поднялась высокая температура и появились симптомы, которые потребовали дополнительных консультаций в инфекционной больнице. Затем мужчина, согласно всем процедурам, был направлен на определенную госпитальную базу.

Вечером в понедельник, 2 марта, подтвержден коронавирус.

Супруга заболевшего, которая также находилась с ним в Италии, а позже и в самоизоляции, продолжает находиться дома, симптомы заболевания к настоящему времени у нее зафиксированы.

По словам Ляшко, на сегодня Украина находится в той же фазе развития эпидемиологической ситуации, что и раньше, а именно - одиночные завозные случаи коронавирусной инфекции.

Теги: #виктор_ляшко #коронавирус #черновицкая_область #минздрав
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