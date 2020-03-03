Глава дипломатии ЕС обсудит в Турции ситуацию в Идлибе
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибудет в Анкару, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает во вторник Европейская служба внешних связей.
Вместе с Боррелем в Турцию отправляется комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.
"Они проведут переговоры по поводу эскалации в северо-западной сирийской провинции Идлиб и гуманитарных последствий для гражданского населения, а также ситуации с сирийскими беженцами в Турции", - говорится в заявлении ЕС.
Визит продлится до 4 марта.
В Загребе 6 марта соберется экстренный Совет ЕС по иностранным делам. Его участники, в частности, обсудят обстановку в Идлибе.