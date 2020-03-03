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09:53 03.03.2020

Глава дипломатии ЕС обсудит в Турции ситуацию в Идлибе

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Глава дипломатии ЕС обсудит в Турции ситуацию в Идлибе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибудет в Анкару, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает во вторник Европейская служба внешних связей.

Вместе с Боррелем в Турцию отправляется комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.

"Они проведут переговоры по поводу эскалации в северо-западной сирийской провинции Идлиб и гуманитарных последствий для гражданского населения, а также ситуации с сирийскими беженцами в Турции", - говорится в заявлении ЕС.

Визит продлится до 4 марта.

В Загребе 6 марта соберется экстренный Совет ЕС по иностранным делам. Его участники, в частности, обсудят обстановку в Идлибе.

Теги: #ес #турция #сирия #идлиб
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