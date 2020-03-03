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09:08 03.03.2020

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек

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Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10, 696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 129 до 175 человека: 66 человека скончались в Иране, 52 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), шесть - в США, три - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 4,812 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2,026 тыс. - в Италии, 1,501 - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 191 больной, в Германии - 150, Испании - 119, Сингапуре - 108, Гонконге - 100, США - 88, Кувейте - 56, Бахрейне - 47, Таиланде - 43, на Тайване - 41, Великобритании - 40, Австралии - 30, Малайзии - 29, Канаде и Швейцарии - по 24, Ираке и ОАЭ - по 21, Норвегии - 19, Нидерландах - 18, Вьетнаме - 16, Швеции - 15, Австрии - 14, Макао, Израиле, Ливане - по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 45 странах мира.

Теги: #коронавирус
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