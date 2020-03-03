События

08:46 03.03.2020

В Киевской области в акватории Киевского водохранилища пропали рыбаки

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В Иванковском районе Киевской области пропали два рыбака вблизи с. Страхолесье, которые ловили рыбку в акватории Киевского водохранилища, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 февраля около 10 часов вблизи с. Страхолесье Иванковского района 2 мужчины вышли на лодке "Прогресс" в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку". Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля, после чего с данными лицами связь отсутствует и место их нахождения неизвестно", - говорится в сообщении.

Спасатели проводили поиски 1-2 марта, привлекая плавсредства и авиацию.

"Продолжение поисковых работ запланировано на 3 марта", - добавили в ведомстве.

Всего к поиску привлекалось 27 человек личного состава и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 4 единицы техники (в том числе вертолет).

Теги: #киевская_область #исчезновение #рыбаки #украина
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