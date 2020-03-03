Госдеп США принял решение о сокращении числа китайских журналистов в стране

Госдепартамент США объявил о резком сокращении числа сотрудников китайских государственных СМИ, которым разрешено работать на территории Соединенных Штатов.

Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что этот шаг стал ответом на "все более жесткое наблюдение, преследование и запугивание" работников американских СМИ в Китае.

"Наша цель - взаимность. Как и в других областях американо-китайских отношений, мы стремимся создать давно назревшие равные условия. Мы надеемся, что эти действия побудят Пекин к более справедливому подходу к нам и другой иностранной прессе в Китае на взаимной основе", - говорится в распространенном во вторник заявлении Помпео.

Как сообщалось, в феврале Пекин принял решение об аннулировании аккредитации в Китае трех корреспондентов газеты Wall Street Journal.

В соответствии с указанием Госдепа, с 13 марта число сотрудников государственных китайских СМИ должно быть сокращено со 160 в настоящее время до 100, когда ограничения вступают в силу.

Агентство "Синьхуа" сможет иметь 59 сотрудников, телеканал China Global Television Network - 30, англоязычная газета China Daily - девять, Международное радио Китая - двух. 0