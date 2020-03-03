События

08:11 03.03.2020

На Крещатике в Киеве 8 марта состоятся соревнования по авторалли для женщин

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В столице 8 марта состоятся соревнования по авторалли для женщин, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"8 марта с 10:00 до 21:00 в центре столицы на улице Крещатик - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной, традиционно состоятся соревнования по авторалли для женщин "Большое женское ралли" (http://bit.ly/2PG9Esc)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, организатором мероприятия является общественная организация "Киевский городской автомотоклуб".

Отмечается, что в соревнованиях могут принимать участие исключительно женские экипажи (пилот и штурман) без особых навыков, где каждая может стать первым или вторым водителем.

"Планируется, что с 3:00 до 09:00 8 марта у административного здания Киевской городской государственной администрации на Крещатике, 36 будут монтировать конструкции и оборудование, необходимые для организации и проведения мероприятия. Демонтаж запланировано с 22:30 8 марта в 3:00 9 марта", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что для девушек на электромобилях происходит отдельный зачет. Каждый год организаторы гонки дополняют Большое женское ралли новой схеме слалома на специальных участках.

Теги: #киев #8марта #авторалли #украина
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