События

07:33 03.03.2020

В Черниговской области горело одноэтажное общеобразовательное здание, пострадавших нет

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В с.Пальчики Бахмачского района (Черниговская обл.) горело одноэтажное общеобразовательное здание, на пожаре никто не пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3 марта в 02:08 в с. Пальчики Бахмачского района в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник пожар. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь уничтожил крышу, перекрытие и имущество на площади 600 кв.м.

Спасатели ликвидировали возгорание в 06:55. Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекалось 23 человека и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 19 человек личного состава и 4 единицы техники.

Теги: #черниговская_область #украина #здание #пожар
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