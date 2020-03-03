События

06:56 03.03.2020

В Китае за сутки зарегистрирован 31 новый случай смерти из-за коронавируса, общее число жертв - 2,943 тыс.

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В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 125 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2,943 тыс. человек, зарегистрирован 80,151 тыс. случай заболевания.

Все смертельные случаи зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй, где выявлено за сутки 114 новых больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2,834 тыс. человек, заболели 67,217 тыс. По состоянию на вечер пятницы, более 36,167 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 30 тыс. человек, состояние более 6,8 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 47 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 151 случай заболевания: в Гонконге - 100 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 41 (один случай смерти).

Как следует из статистики Госкомздрава, за истекшие стуки на 11 человек - с 42 до 31 - снизилось число летальных исходов заболевания, число заболевших сократилось с 202 до 125.

Официальный представитель ведомства Ми Фэн накануне заявил, что снижение числа заболеваний может означать, что ситуация с распространением коронавируса в Китае стабилизировалась.

В то же время, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что еще слишком рано говорить о том, что в стране достигнут кардинальный поворот к победе над коронавирусом.

При посещении в понедельник Академии военно-медицинских наук он подчеркнул необходимость активизации научных исследований по созданию вакцины и других лекарственных препаратов.

"В этой тяжелой битве Китай должен добиться контроля над основными технологиями, которые будут его интеллектуальной собственностью, произвести больше необходимых продуктов, чтобы лучше защитить жизнь и здоровье людей, внести больший вклад в обеспечение национальной и стратегической безопасности", - сказал глава государства.

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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