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05:23 03.03.2020

ВАКС избрал меру пресечения экс-главе внешней разведки

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшим заместителю главы Службы внешней разведки Украины, чиновнику СВР и и.о. директора госпредприятия меру пресечения по подозрению в растратах 22 млн грн, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к бывшему заместителю председателя СВРУ меру пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. грн, бывшему служащему СВРУ - 60 тыс. гривен залога и и.о директора государственного предприятия - 231 тыс. грн залога", - говорится в сообщении.

Кроме того, на подозреваемых возложили ряд процессуальных обязанностей.

Теги: #сап #эксглава #вакс #разведка #украина
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