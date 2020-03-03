ВАКС избрал меру пресечения экс-главе внешней разведки

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшим заместителю главы Службы внешней разведки Украины, чиновнику СВР и и.о. директора госпредприятия меру пресечения по подозрению в растратах 22 млн грн, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к бывшему заместителю председателя СВРУ меру пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. грн, бывшему служащему СВРУ - 60 тыс. гривен залога и и.о директора государственного предприятия - 231 тыс. грн залога", - говорится в сообщении.

Кроме того, на подозреваемых возложили ряд процессуальных обязанностей.