В Польше из-за обрыва контактной сети на 4 часа задержано отправление поезда "Перемышль-Киев"

Отправление поезда №705 "Перемышль-Киев" из Польши задержалось почти на 4 часа из-за обрыва контактной сети, сообщила пресс-служба Укрзализныци в Фейсбуке.

"При отправлении из Польши поезда №705 Перемышль-Киев произошел обрыв контактной сети. Отправление поезда задержалось почти 4:00. Сейчас поезд возобновил движение по маршруту", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство пассажиров, путешествующих из Перемышля во Львов, по предложению польской стороны отправились к месту назначения автобусами, а пассажиров, которые должны были сесть на поезд №705 во Львове, отправили резервным поездом в Киев.

"Причины инцидента устанавливаются, на месте работает комиссия. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в ведомстве.