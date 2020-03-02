Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом

До 52 возросло количество летальных исходов в Италии от коронавируса, сообщает в понедельник итальянский телеканал TG24.

По его данным, общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе.

Вместе с тем, сообщается о 149 выздоровевших.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.