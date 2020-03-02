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19:28 02.03.2020

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе

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Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в понедельник в Саудовской Аравии и Тунисе, сообщили арабские СМИ со ссылкой на министерства здравоохранения этих стран.

По данным Минздрава Саудовской Аравии, первым инфицированным является подданный королевства, который недавно вернулся из Ирана.

Министерство здравоохранения Туниса также подтвердило первый случай заражения коронавирусом. Пациентом является житель Туниса, возвратившийся неделю назад из Италии.

В последние дни в Италии и Иране быстро растет число инфицированных коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 2 марта, число заразившихся в Иране достигло 1,501 тыс., в Италии - 1,704 тыс.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тыс. При этом на Китай приходится 90% случаев.

Всего в мире зарегистрировано более 3,06 тыс. случаев летального исхода.

Теги: #тунис #коронавирус #саудовская_аравия
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