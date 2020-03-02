События

19:10 02.03.2020

В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия

1 мин читать
В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия

В Кабинете министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по обороне, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства - ИФ)", - добавил парламентарий.

Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появился четыре-пять новых лиц. При этом, по словам Арахамии, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.

Полный текст интервью Арахамии будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #оборона #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 02.03.2020
Арахамия считает, что Гончарук останется премьером

Арахамия считает, что Гончарук останется премьером

16:55 02.03.2020
Соколовская заявляет, что с ней никто не обсуждал ее возможную отставку

Соколовская заявляет, что с ней никто не обсуждал ее возможную отставку

16:23 02.03.2020
Вопрос сохранения должности Аваковым практически решен, а по другим министрам идут большие дискуссии – нардеп Монастырский

Вопрос сохранения должности Аваковым практически решен, а по другим министрам идут большие дискуссии – нардеп Монастырский

16:08 02.03.2020
Коляда: Разговоров об отставке лично со мной никто не вел

Коляда: Разговоров об отставке лично со мной никто не вел

14:50 02.03.2020
Пристайко: Разговора с президентом о моей отставке пока не было

Пристайко: Разговора с президентом о моей отставке пока не было

13:58 02.03.2020
Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

12:44 02.03.2020
Счета за теплоснабжение в феврале могут быть снижены до 40% – Гончарук

Счета за теплоснабжение в феврале могут быть снижены до 40% – Гончарук

12:16 02.03.2020
Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

12:13 02.03.2020
Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

11:57 02.03.2020
Гончарук о кадровых решениях в Кабмине: Говорить о том, кого планируем заменить еще рано

Гончарук о кадровых решениях в Кабмине: Говорить о том, кого планируем заменить еще рано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе совершили в понедельник 9 обстрелов, ранена местная жительница

Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"

Интерпол пересмотрит запрос РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции Мельничука – Аваков

ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса

В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима - обсерватория

ПОСЛЕДНЕЕ

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе

Более 40 человек скончались на КПВВ на Донбассе в 2019г - Минветеранов

Греция не готова к новому притоку беженцев, заявляют в правительстве

В Латвии выявлен первый заболевший коронавирусом - Минздрав

Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

Боевики на Донбассе совершили в понедельник 9 обстрелов, ранена местная жительница

Под наблюдением из-за коронавируса в Москве находятся 5,5 тыс. человек - мэр

Порядка 130 стран пока не затронуты коронавирусом - глава ВОЗ

В харьковском метро задержан мужчина с двумя боевыми гранатами

Минздрав Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая Covid-19 в стране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА