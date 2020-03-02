Греция не готова к новому притоку беженцев, заявляют в правительстве

Министр по делам миграции и убежища Греции Панайотис Митаракис заявил о неготовности страны к новому притоку нелегалов, сообщает в понедельник греческий телеканал Ant1 TV.

"Наша страна не может быть доступной для всех", - отметил министр.

Сотрудники правоохранительных органов Греции использовали громкоговорители, чтобы на английском и арабском языках предупредить мигрантов, вышедших на турецко-греческую границу о том, что "граница закрыта".

Примерно 1,2 тыс. нелегалов прибыли за 1 и 2 марта в восточную часть Греции после того, как в Анкаре объявили об открытии границ в ЕС для беженцев, говорится в заявлении Управления Верховного комиссара Организации ООН (УВКБ).

Турция на прошлой неделе объявила, что страна открыла границы с ЕС для беженцев, поскольку неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

В Европе теперь опасаются нового миграционного кризиса, похожего на тот, который потряс ее в 2015 году. Власти Греции направили на границу с Турцией силы безопасности страны и разместили там дополнительные отряды полиции. Греция заявила, что на месяц приостанавливает прием прошений о предоставлении убежища.

В понедельник президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган предупредил, что в Европу скоро направятся миллионы беженцев. В свою очередь, по данным главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, в понедельник число направляющихся в ЕС через Грецию или Болгарию беженцев превысило 117 тыс. человек.