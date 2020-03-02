Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

Пассажирам московского метрополитена будут выборочно мерить температуру на входе в столичную подземку, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в московский метрополитен", - отмечается в сообщении, размещенном вечером в понедельник.

Ранее 2 марта оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что в Москве был подтвержден случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина России, вернувшегося из Италии. Мужчина изолирован и госпитализирован, заболевание протекает у него в легкой форме, под медицинское наблюдение помещены контактировавшие с ним лица.