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18:58 02.03.2020

Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

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Пассажирам московского метрополитена будут выборочно мерить температуру на входе в столичную подземку, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в московский метрополитен", - отмечается в сообщении, размещенном вечером в понедельник.

Ранее 2 марта оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что в Москве был подтвержден случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина России, вернувшегося из Италии. Мужчина изолирован и госпитализирован, заболевание протекает у него в легкой форме, под медицинское наблюдение помещены контактировавшие с ним лица.

Теги: #рф #коронавирус
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