События

18:52 02.03.2020

Боевики на Донбассе совершили в понедельник 9 обстрелов, ранена местная жительница

1 мин читать
Боевики на Донбассе совершили в понедельник 9 обстрелов, ранена местная жительница

В течение суток понедельника вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранение получила местная жительница, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь. Сегодня, 2 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, опубликованной в понедельник на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела украинский позиций.

Теги: #всу #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 02.03.2020
В Красногоровке боевики обстреляли дома мирных жителей, один человек получил ранение – штаб ООС

В Красногоровке боевики обстреляли дома мирных жителей, один человек получил ранение – штаб ООС

12:54 02.03.2020
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

12:53 02.03.2020
С 1 марта все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания - Минобороны

С 1 марта все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания - Минобороны

07:23 02.03.2020
Один военнослужащий ВСУ погиб, пять получили ранения, еще двое боевую травму в результате 12 обстрелов с начала суток воскресенья

Один военнослужащий ВСУ погиб, пять получили ранения, еще двое боевую травму в результате 12 обстрелов с начала суток воскресенья

22:01 01.03.2020
Боевики подвергают опасности мирное население во время обстрелов, целью которых является затягивание боевых действий на Донбассе

Боевики подвергают опасности мирное население во время обстрелов, целью которых является затягивание боевых действий на Донбассе

18:42 01.03.2020
На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

13:48 01.03.2020
Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

07:30 01.03.2020
Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение – штаб ООС

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение – штаб ООС

20:06 29.02.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

19:51 29.02.2020
Двое украинских военнослужащих получили ранения при обстреле КПВВ "Марьинка", пропуск граждан через КПВВ приостановлен – штаб ООС

Двое украинских военнослужащих получили ранения при обстреле КПВВ "Марьинка", пропуск граждан через КПВВ приостановлен – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия

Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"

Интерпол пересмотрит запрос РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции Мельничука – Аваков

ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса

В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима - обсерватория

ПОСЛЕДНЕЕ

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе

Более 40 человек скончались на КПВВ на Донбассе в 2019г - Минветеранов

В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия

Греция не готова к новому притоку беженцев, заявляют в правительстве

В Латвии выявлен первый заболевший коронавирусом - Минздрав

Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

Под наблюдением из-за коронавируса в Москве находятся 5,5 тыс. человек - мэр

Порядка 130 стран пока не затронуты коронавирусом - глава ВОЗ

В харьковском метро задержан мужчина с двумя боевыми гранатами

Минздрав Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая Covid-19 в стране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА