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16:42 02.03.2020

Ветераны конфликта в Приднестровье блокировали здание правительства Молдовы

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Ветераны конфликта в Приднестровье блокировали здание правительства Молдовы

Участники акции протеста требуют в центре молдавской столицы отставки правительства и президента Игоря Додона.

Манифестанты перекрыли движение транспорта и бьют окна в здании правительства, передает корреспондент "Интерфакса" из центра Кишинева.

По оценкам полиции, в акции протеста в понедельник участвуют более тысячи ветеранов вооруженного конфликта в Приднестровье. Они скандируют "Долой Додона!", "Долой правительство", "Мы - народ, Додон - предатель!", "Мы не отступим!".

Около сотни ветеранов блокируют один из центральных входов в здание правительства, требуя встречи с премьер-министром или с одним из его заместителей.

Ветераны заявили, что уходить не намерены, пока не получат ответ от властей. "Хотим услышать, что правительство намерено делать для ветеранов. Мы требуем отправить в отставку министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, заявившего, что "Россия остановила кровопролитие на Днестре". Это позорное заявление. Казаки из России и российская армия воевали против нас", - сказал один из манифестантов.

К зданию правительства прибыло несколько сот полицейских, одетых в шлемы и защитное специальное снаряжение. Они оцепили здание, не подпуская к нему агрессивных манифестантов.

Представители правительства к манифестантам не вышли.

Во вторник в Молдове отмечается День скорби и памяти - исполняется 28 лет начала вооруженного конфликта на Днестре. С утра руководители Молдовы возложили венки к памятнику Скорбящей матери на Мемориале воинской славы. Он был сооружен в память жителей Молдовы, погибших в вооруженном конфликте в Приднестровье. Участники вооруженного конфликта возложили цветы чуть позже, а затем колоннами пришли к правительству.

Теги: #акции_протеста #молдова #приднестровье #власть
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