Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет, что оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам, которые расследуют злоупотребления с участием бывших сотрудников предприятий госконцерна.

"На данный момент в различных правоохранительных органах расследуется около 600 уголовных производств относительно злоупотреблений бывших сотрудников "Укроборонпрома" и предприятий, входящих в его состав", - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" в понедельник.

Отмечается, что для эффективного сотрудничества с органами предварительного расследования в прошлом году госконцерн заключил меморандум о сотрудничестве со всеми правоохранительными органами, в рамках которого все заинтересованные стороны получают любую информацию о деятельности "Укроборонпрома" в рамках действующего законодательства.