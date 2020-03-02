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15:38 02.03.2020

Интерпол пересмотрит запрос РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции Мельничука – Аваков

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Интерпол пересмотрит запрос РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции Мельничука – Аваков

 Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-командира батальона "Айдар" и народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Мельничука, говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"В то же время Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании С.Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации", - сказано в заявлении.

Министр подчеркнул, что Российская Федерация постоянно злоупотребляет инструментами Международной организации уголовной полиции (МОУП) Интерпол для незаконного преследования в других странах мира украинских граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе.

"Очередную такую провокацию совершено правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины Мельничука, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года у Ростовской области РФ", - сказано в заявлении Авакова.

В связи с этим, МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Нацполиции Украины заявляют о недопустимости злоупотребления инструментами МКОП Интерпол согласно ст.3 Устава этой организации, запрещающей политически мотивированное преследование лиц.

"Дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины Мельничук смог вернуться домой…Я, как министр внутренних дел, обратился к генеральному секретарю МОУП Интерпол господину Юргену Штоку относительно необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ своими правами как государства-члена организации", - заявил Аваков.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что правоохранительные органы РФ уже неоднократно злоупотребляли инструментами и возможностями Интерпола в отношении граждан Украины. В то же время за последние годы благодаря своевременному вмешательству Нацполиции в Украине удалось обеспечить предупреждение незаконного ограничения прав около 30 украинцев, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран-членов МКОП Интерпол.

"Надеемся, что эта очередная провокация РФ в отношении гражданина Украины Мельничука не достигнет своей цели, и он сможет вернуться домой", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, украинский консул в Салониках встретился с Мельничуком, а также, что на данный момент происходит выяснение обстоятельств этого дела.

Теги: #мельничук #аваков #интерпол
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