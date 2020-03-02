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15:08 02.03.2020

ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса

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ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в понедельник о смене "средней" степени риска коронавируса для населения Евросоюза на "высокую".

"Иными словами, вирус продолжает распространяться", - заявила фон дер Ляйен на специальной пресс-конференции в Брюсселе, в которой вместе с ней участвовали члены ЕК, отвечающие за здравоохранение, управление кризисными ситуациями, экономику, внутренние дела, транспорт.

Глава Европейской комиссии сообщила, что повышение степени риска рекомендовано Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Фон дер Ляйен также объявила о создании специальной рабочей группы по координации противодействия коронавирусу, включающей еврокомиссаров по кризисному управлению Янеза Ленарчича, по здравоохранению - Стеллу Кириакидис, по внутренним делам и пограничным вопросам - Ильву Йоханссон, по транспорту - Адину Вэлян, по экономике - Паоло Джентилони.

Команда реагирования, объяснила председатель ЕК, будет работать по трем направлениям: медицинская сфера, охватывающая профилактику и закупки с целью оказания помощи, информацию и предупреждение; мобильность от транспорта до рекомендаций по путешествиям и вопросов, связанных с Шенгеном; экономика с точки зрения разных секторов бизнеса, таких как туризм, транспорт, торговля, а также, что касается макроэкономики.

Теги: #ес #урсула_ляйен #коронавирус
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