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15:03 02.03.2020

Украинский консул встретился с задержанным в Греции экс-нардепом Мельничуком, обстоятельства дела выясняются - Пристайко

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Украинский консул встретился с задержанным в Греции экс-нардепом Мельничуком, обстоятельства дела выясняются - Пристайко

Украинский консул в Салониках встретился с экс-командиром батальона "Айдар", бывшим народным депутатом Верховной Рады VIII созыва Сергеем Мельничуком, задержанным в Греции в воскресенье, обстоятельства дела выясняются, заверил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Консул встретился еще ночью, сразу после того, как было сообщение о том, что это произошло. Консульскими каналами было сообщено о задержании гражданина, как это должно быть. На данный момент происходит выяснение обстоятельств этого дела. Наше генеральное консульство в Салониках постоянно находится контакте, наш консул находится там", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник.

Министр пояснил, что Мельничука не смогли предупредить о том, что его имя занесено в базы Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне.

"По последней информации, это задержание произошло из-за сообщения РФ на двустороннем уровне между Грецией и РФ, внесено в базы данных Интерпола. Именно потому этот человек был задержан. Именно потому, что было внесено на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола мы не могли предупредить этого гражданина о том, что его фамилия находится в этом списке", - отметил глава МИД.

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Теги: #пристайко #мельничук #интерпол #мид
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