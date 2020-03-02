В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима - обсерватория

В Киеве зимой 2019-2020 годов впервые за 140 лет наблюдений не было зафиксировано наступление метеорологической зимы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Уже 10 февраля было установлено начало метеорологической весны.

В целом, отмечают в обсерватории, февраль 2020 года занял четвертое место среди самых теплых с 1881 года.

Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до 8,4° мороза, а самым теплым днем стало 2 февраля, когда максимальная температура поднялась после полудня до 10,7° тепла. Среднемесячная температура составила 2,5° выше ноля, что на 6,7° выше климатической нормы.

При этом осадков в Киеве выпало 46 мм, что соответствует климатической норме.