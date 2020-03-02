События

14:04 02.03.2020

Экс-глава Офиса президента Богдан возобновил адвокатскую деятельность

1 мин читать
Экс-глава Офиса президента Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил о возобновлении адвокатской деятельности.

"Всем привет))) Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

Согласно информации в Едином реестре адвокатов Украины, право на занятие адвокатской деятельностью Богданом, которое было остановлено с 22 мая 2019 года на основании его заявления, восстановлено с 25 февраля 2020 года также на основании его заявления, в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Теги: #адвокат #деятельность #богдан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:00 24.02.2020
Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

10:06 13.02.2020
Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана

Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана

17:13 11.02.2020
Увольнение Богдана – результат типичного конфликта вокруг президента, считает политолог

Увольнение Богдана – результат типичного конфликта вокруг президента, считает политолог

15:03 11.02.2020
Подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы - адвокат

Подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы - адвокат

14:59 11.02.2020
Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

14:51 11.02.2020
Замена глав ОП не приведет к каким-либо изменениям, полагают в ОПЗЖ

Замена глав ОП не приведет к каким-либо изменениям, полагают в ОПЗЖ

14:46 11.02.2020
Назначение Ермака главой Офиса президента может свидетельствовать о готовности идти на уступки Кремля – нардеп Фриз

Назначение Ермака главой Офиса президента может свидетельствовать о готовности идти на уступки Кремля – нардеп Фриз

13:36 11.02.2020
"Слуга народа" будет работать со всеми, кого назначит президент – замглавы фракции о смене главы Офиса президента

"Слуга народа" будет работать со всеми, кого назначит президент – замглавы фракции о смене главы Офиса президента

13:29 11.02.2020
Арахамия ожидает усиления внешеполитических приоритетов после смены главы Офиса президента

Арахамия ожидает усиления внешеполитических приоритетов после смены главы Офиса президента

12:46 11.02.2020
Смена главы Офиса президента означает дистанцирование от Коломойского и переход к прагматизму во внешней политике - мнение

Смена главы Офиса президента означает дистанцирование от Коломойского и переход к прагматизму во внешней политике - мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима - обсерватория

Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками, задержаны девять человек - Аваков

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

В Украине потеплеет, в среду в Киеве воздух прогреется до +16°

СБУ предотвратила контрабанду через Украину в ЕС партии кокаина стоимостью в 90 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский консул встретился с задержанным в Греции экс-нардепом Мельничуком, обстоятельства дела выясняются - Пристайко

В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима - обсерватория

В Португалии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В мире продолжают отменять и переносить крупные общественные мероприятия из-за коронавируса

Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками, задержаны девять человек - Аваков

"Эпицентр" вводит в продажу марлевые повязки из-за дефицита медицинских масок, "Ашан" отмечает рост спроса на крупы

В Красногоровке боевики обстреляли дома мирных жителей, один человек получил ранение – штаб ООС

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

С 1 марта все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания - Минобороны

В Украине потеплеет, в среду в Киеве воздух прогреется до +16°

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА