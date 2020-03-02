События

14:03 02.03.2020

В Португалии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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 Правительство Португалии подтвердило в понедельник первый случай заражения коронавирусом в стране, сообщает в понедельник RTP со ссылкой на Минздрав страны.

Известно, что заражение выявили у мужчины, который ранее побывал в отпуске на севере в Италии. Ему 60 лет, он обратился за помощью к медикам 29 февраля.

Кроме того, первичные анализы показали, что еще один мужчина, который недавно посетил с рабочей поездкой Валенсию в Испании, мог заразиться вирусом. В настоящее время медики проводят повторную диагностику его состояния.

Оба эти мужчины проживают в городе Порту на севере Португалии.

Теги: #коронавірус #португалия
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Интерфакс-Украина
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