События

13:59 02.03.2020

В мире продолжают отменять и переносить крупные общественные мероприятия из-за коронавируса

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 Во многих странах мира организаторы продолжают отменять запланированные общественные, спортивные и культурные мероприятия из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19.

В Париже отменили многие выставки, в частности, проведение крупного Книжного салона, который должен был пройти 20-23 марта. Кроме того, перенесен на более поздний срок ряд спортивных мероприятий, например, парижский полумарафон, а также баскетбольный матч в рамках Чемпионата Франции.

В США отменили одну из крупнейших научных выставок, которая должна была пройти на этой неделе в Денвере. Планировалось, что в ней примут участие около 11 тыс. человек. На прошлой неделе компания Facebook решила не проводить свою ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения в Сан-Хосе. Организаторы ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне в свою очередь также объявили об отмене мероприятия.

В японских городах Токио и Осака отменили апрельский фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки коронавируса. Горожане смогут увидеть цветущие деревья в парках Токио и Осаки, но традиционные мероприятия в этом году проводиться не будут. В Японии также на две недели закрыты парки развлечений, в том числе Disneyland и DisneySea. До середины марта также закрыт Токийский национальный музей.

В Швейцарии на прошлой неделе до 15 марта запретили проводить общественные и частные мероприятия c присутствием более 1 тыс. человек. В частности, отменили Женевский автосалон, а также выставку элитных часов Watches & Wonders.

В Берлине отменили одну из крупнейших в мире выставок в области туризма, которая должна была состояться на этой неделе. Ожидалось, что ее посетят около 160 тыс. человек.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло почти 89 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев.

Всего в мире зарегистрировано 3044 случая летального исхода заболевания, в материковом Китае - 2912.

Теги: #коронавирус #мероприятия
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