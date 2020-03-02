Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками, задержаны девять человек - Аваков

Правоохранители Киева пресекли деятельность масштабной сети сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготавливалось около 100 кг психотропных веществ, сообщил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков.

"НПУ Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны девять участников ОПГ. ", - написал Аваков на странице в Твиттере в понедельник.

Глава МВД добавил, что правоохранители изъято около 300 кг наркотических веществ и более 2т прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

Позже пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Фейсбуке сообщила, что спецоперация по пресечению деятельности преступной группы началась 29 февраля 2020 года на территории нескольких регионов Украины.

"В ходе ее проведения перекрыты каналы поставки наркотиков в столицу и ликвидирована мощная нарколаборатория по изготовлению так называемых "дизайнерских наркотиков", которые относятся к группе синтетических наркотиков (соли) и амфетамина. Одновременно прекращена деятельность двух интернет-магазинов по продаже наркотиков, созданных на интернет-платформах объявлений и мессенджеров", - указано в сообщении.

Так, со 29 февраля по 1 марта правоохранители провели около 20 санкционированных обысков по адресам проживания причастных лиц, их автомобилях, а также в нарколаборатории, расположенной на территории г.Чернигов.

"По информации следствия, мощности лаборатории позволяли производить до 25 кг психотропных веществ еженедельно. Изготовленный "товар" реализовывался оптовым покупателям по цене $1 тыс. за кг. Последние в свою очередь сбывали "психотропы" мелким потребителям по цене в $4 тыс. за кг", - добавили в прокуратуре.

Во время следственных действий изъято оборудование для изготовления синтетических наркотиков (солей) и амфетамина, 35 кг соли, около 28тыс. таблеток экстази, более 3,7 тыс. "марок", более 5 кг марихуаны, 1,6 кг альфа PVP, около 1 7 кг амфетамина, 2 кг псевдоэфедрина, 50 гр кокаина, метадон, мефедрон и тому подобное.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.