"Эпицентр" вводит в продажу марлевые повязки из-за дефицита медицинских масок, "Ашан" отмечает рост спроса на крупы

Украинская сеть торговых центров "Эпицентр К" в связи с ростом спроса на медицинские маски вводит в ассортимент многократные марлевые повязки украинского производителя "Укрмедтекстиль".

"Действительно, сейчас ажиотажный спрос на медицинские маски. Они изготавливаются исключительно за пределами Украины, поэтому их импорт был временно приостановлен из-за повышенного спроса на продукцию в производителей. Сейчас готовим к вводу в ассортимент многократные марлевые повязки от украинского производителя "Укрмедтекстиль", но их производство не может обеспечить весь повышенный спрос из-за того, что повязки отшиваются вручную", - сообщила пресс-служба сети в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В компании также констатировали рост спроса на антисептики, однако проблем с поставками этой группы товаров не наблюдается.

"Ажиотаж также существенно повлиял на спрос на дезинфектор. Товарные запасы антисептиков в ТЦ "Эпицентр" увеличены, проблем с поставками нет", - отметили в "Эпицентр К".

В пресс-службе сети "Ашан", помимо масок и антисептиков, констатировали рост спроса на крупы, также выросли продажи лука, чеснока и цитрусовых.

"Ажиотаж действительно есть, но не настолько высокий, как в аптеках, например. Дефицита товара у нас пока не наблюдается. Мы увеличиваем запасы масок на складах супермаркетов. Но в феврале, в традиционный период роста сезонных заболеваний, увеличиваем закупку масок, поэтому у нас пока есть достаточные объемы остатков этого товара на складах", - сообщили агентству в пресс-службе "Ашана".

В то же время ритейлер допускает возможность возникновения проблем при заказе новых партий масок.

"Заказ новых партий товара действительно может быть проблематичен в связи с ситуацией на рынке", - констатировали в компании.