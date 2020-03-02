События

13:10 02.03.2020

В Красногоровке боевики обстреляли дома мирных жителей, один человек получил ранение – штаб ООС

1 мин читать
В Красногоровке боевики обстреляли дома мирных жителей, один человек получил ранение – штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования на Донбассе сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, обстреляв дома мирных жителей в н.п.Красногоровка, в результате чего получил ранение один человек, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120-мм, прекрасно понимая, что обстрелы будут представлять угрозу жизни и здоровья гражданского населения. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что раненному мирному жителю оперативно была оказана медицинская помощь. В свою очередь подразделения ООС для подавления огня противника и прекращение вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали боевикам адекватный ответ.

"Потери противника уточняются. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #красногоровка #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 02.03.2020
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

07:23 02.03.2020
Один военнослужащий ВСУ погиб, пять получили ранения, еще двое боевую травму в результате 12 обстрелов с начала суток воскресенья

Один военнослужащий ВСУ погиб, пять получили ранения, еще двое боевую травму в результате 12 обстрелов с начала суток воскресенья

22:01 01.03.2020
Боевики подвергают опасности мирное население во время обстрелов, целью которых является затягивание боевых действий на Донбассе

Боевики подвергают опасности мирное население во время обстрелов, целью которых является затягивание боевых действий на Донбассе

18:42 01.03.2020
На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

13:48 01.03.2020
Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

07:30 01.03.2020
Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение – штаб ООС

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение – штаб ООС

20:06 29.02.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

19:51 29.02.2020
Двое украинских военнослужащих получили ранения при обстреле КПВВ "Марьинка", пропуск граждан через КПВВ приостановлен – штаб ООС

Двое украинских военнослужащих получили ранения при обстреле КПВВ "Марьинка", пропуск граждан через КПВВ приостановлен – штаб ООС

13:23 29.02.2020
Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

07:40 29.02.2020
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

В Украине потеплеет, в среду в Киеве воздух прогреется до +16°

СБУ предотвратила контрабанду через Украину в ЕС партии кокаина стоимостью в 90 млн грн

Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом

В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр" вводит в продажу марлевые повязки из-за дефицита медицинских масок, "Ашан" отмечает рост спроса на крупы

С 1 марта все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания - Минобороны

В Украине потеплеет, в среду в Киеве воздух прогреется до +16°

СБУ предотвратила контрабанду через Украину в ЕС партии кокаина стоимостью в 90 млн грн

Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом

Гончарук о встрече с Ермаком: Ничего особенного в этом разговоре не было

Киву вызвали в ГБР для допроса по делу о драке в столичном ресторане

В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию из-за коронавируса

В Ухане в связи с успехами в борьбе против коронавируса частично закрыли один из временных госпиталей – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА