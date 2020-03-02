В Красногоровке боевики обстреляли дома мирных жителей, один человек получил ранение – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, обстреляв дома мирных жителей в н.п.Красногоровка, в результате чего получил ранение один человек, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120-мм, прекрасно понимая, что обстрелы будут представлять угрозу жизни и здоровья гражданского населения. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что раненному мирному жителю оперативно была оказана медицинская помощь. В свою очередь подразделения ООС для подавления огня противника и прекращение вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали боевикам адекватный ответ.

"Потери противника уточняются. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа", - сказано в сообщении.