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12:54 02.03.2020

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

 Незаконные вооруженные формирования с начала суток осуществили 3 обстрела позиций операции Объединенных сил, ни один украинский военный не пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"С 9 часов утра оккупанты за 35 минут выпустили 5 мин 120-го калибра и вели огонь из станкового противотанкового гранатомета по опорным пунктам наших войск у населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, в 7 утра 3 мины 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил неподалеку г.Красногоровки, что на Донецком направлении. Также защитников н.п. Марьинка противник обстрелял из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь с нашей стороны нет", - отметили в ведомстве.

Теги: #всу #минобороны #обстрелы
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