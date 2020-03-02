События

12:34 02.03.2020

В Украине потеплеет, в среду в Киеве воздух прогреется до +16°

2 мин читать
В Украине потеплеет, в среду в Киеве воздух прогреется до +16°

 В ближайшие двое суток в Украине ожидается существенное потепление в связи с распространением теплого воздуха с юго-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 3 марта, в северных, Волынской, Ровенской, большинстве центральных и Харьковской областях ночью возможен небольшой дождь. Днем осадки возможны в Закарпатской области и Карпатах.

Ветер преимущественно южный 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, в южных областях до 18° тепла.

В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 3-5° тепла, днем до 12-14° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 3 марта в Киеве была зафиксирована в 1997 году и составила 13,3° тепла, самая низкая ночью – 22,8° мороза в 1929 году.

В среду 4 марта почти на всей территории Украины без осадков, дождь возможен лишь в западных областях. Ветер южный, юго-восточный, на западе страны – северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-9° тепла, днем 14-19° тепла. В южных и центральных областях воздух местами прогреется до 20-22° тепла. В большинстве западных областей 8-13° тепла.

В Карпатах и Закарпатье – ночью дождь с мокрым снегом, местами значительные осадки. Днем умеренный дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-6°. В Закарпатской области местами 7-12° тепла.

В Киеве в среду без осадков, ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 14-16° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 01.03.2020
В ближайшие три часа и в понедельник в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В ближайшие три часа и в понедельник в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

13:03 29.02.2020
В ближайшие сутки в Украине температура воздуха останется выше климатической нормы

В ближайшие сутки в Украине температура воздуха останется выше климатической нормы

09:25 28.02.2020
Сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей Украины в пятницу

Сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей Украины в пятницу

08:48 25.02.2020
В Украине 25 февраля ожидается ухудшение погодных условий

В Украине 25 февраля ожидается ухудшение погодных условий

18:45 24.02.2020
В Украине в результате непогоды один человек погиб, еще двое травмированы - ГСЧС

В Украине в результате непогоды один человек погиб, еще двое травмированы - ГСЧС

13:19 24.02.2020
Ветреная погода сохранится в ближайшие сутки в большинстве областей Украины

Ветреная погода сохранится в ближайшие сутки в большинстве областей Украины

15:16 23.02.2020
Сильный ветер, дожди с мокрым снегом и похолодание придут в Украину в начале недели

Сильный ветер, дожди с мокрым снегом и похолодание придут в Украину в начале недели

10:20 23.02.2020
В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

10:50 22.02.2020
В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

08:53 22.02.2020
В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

СБУ предотвратила контрабанду через Украину в ЕС партии кокаина стоимостью в 90 млн грн

Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом

В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию из-за коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр" вводит в продажу марлевые повязки из-за дефицита медицинских масок, "Ашан" отмечает рост спроса на крупы

В Красногоровке боевики обстреляли дома мирных жителей, один человек получил ранение – штаб ООС

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово, Красногоровки и Марьинки

С 1 марта все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания - Минобороны

СБУ предотвратила контрабанду через Украину в ЕС партии кокаина стоимостью в 90 млн грн

Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом

Гончарук о встрече с Ермаком: Ничего особенного в этом разговоре не было

Киву вызвали в ГБР для допроса по делу о драке в столичном ресторане

В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА